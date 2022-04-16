На прилавках российских магазинов вновь появятся турецкие продукты

На прилавках российских розничных сетей вновь появятся гранаты, апельсины, грейпфруты и сладкий перец из Турции. Роспотребнадзор сообщил о снятии ограничений на ввоз в страну этих наименований. В ведомстве уточнили, что решение принято после тщательной проработки с турецкой стороной вопросов качества и безопасности плодоовощной продукции, передает rg.ru.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, российской стороне удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов в импортных овощах и фруктах.

Основанием для снятия ограничений стали результаты выездной проверки. Специалистами Роспотребнадзора были отобраны пробы для лабораторных исследований, анализ которых не выявил превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ. Фото: pixabay.