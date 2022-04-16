В регионе отметили снижение цен на овощи, мясо и молочную продукцию

В первую неделю апреля при мониторинге розничных сетей региона отмечалось снижение цен на свежие огурцы и помидоры, картофель, белокочанную капусту. Об итогах наблюдений рассказали в управлении Карелиястат.

Кроме снижения цен на овощи на 3-8% отдельно по некоторым районам Карелии было зафиксировано падение до 1% стоимости пшеничной муки, макаронных изделий и репчатого лука, отметили в ведомстве.

Также в начале месяца стали чуть дешевле обходится жителям республики конфеты, глазированные шоколадом, апельсины и яблоки, говядина (кроме бескостного мяса), сливочное масло и пастеризованное молоко жирность 2,5-3,2%. Отметим, что контроль за ценообразованием на потребительском рынке осуществляет Карелиястат, антимонопольная служба и минэкономразвития региона. Фото: pixabay.