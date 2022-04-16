Минсельхоз получит еще 60 миллионов. Дойдут ли они до «разгильдяев»?

Текст и фото: Антонина Кябелева

Тема подготовки сельхозпредприятий Карелии к весенним полевым работам стала центральной как на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии, так и на заседании карельского правительств, которое состоялось 15 апреля.

Сама подготовка к посевной кампании особой тревоги, собственно говоря, ни у кого не вызывает. Судя по докладу министра сельского и рыбного хозяйства РК Владимира Лабинова техника готова на 96 процентов, семена на первое время есть, с дополнительными деньгами вопрос почти решен.

Лабинову, несмотря на сопротивление премьер-министра карельского правительства Александра Чепика, удалось убедить главу РК Артура Парфенчикова в необходимости дополнительно выделить на приобретение удобрений, семян и выплату субсидий совхозам еще 60 миллионов рублей. Это, правда, меньше, чем просил минсельхоз на мартовском заседании правительства, когда была названа сумма в 75 миллионов рублей, но все равно является неоспоримой победой Владимира Лабинова.

Месяц назад Чепик, услышав о необходимости очередного транша в сельское хозяйство, даже не пытался скрыть своего раздражения по отношению к Лабинову. Тогда премьер-министр напомнил, что в феврале минсельхозу дополнительно уже выделяли порядка 240 миллионов рублей. В марте Владимир Лабинов был в командировке и не присутствовал на заседании правительства. Но он возвратился и быстро вернул себе расположение губернатора вместе с обещанием выделить 60 миллионов рублей. Причем Парфенчиков подчеркнул, что деньги нужно перенаправить в сельское хозяйство как можно скорее.

Возможно, я ошибаюсь, но Лабинов обладает каким-то удивительным даром убеждать Главу РК. И этот дар скорее психологического свойства. Стройные, логически выстроенные, аргументированные доклады министра, сопровождаемые красивыми графиками с искусно подобранными цифрами, кажется, завораживают губернатора, который искренне верит всему сказанному.

Это особенно ярко проявилось на заседании правительства, когда речь пошла о практике распределения субсидий - самой скандальной теме, разгоревшейся на ниве сельского хозяйства. С 2019 года минсельхоз изменил порядок выделения государственной поддержки, фактически перераспределив деньги в пользу четырех государственных совхозов. Частные сельхозпредприятия, оставшись без помощи государства, стали загибаться одно за другим. Антимонопольное ведомство не раз указывала правительству Карелии на незаконность подобных действий, но с каждым годом становилось только хуже. Дошло до того, что ФАС России создала специальную комиссию и возбудила в отношении республиканской власти дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В марте 2022 году Владимир Лабинов и вовсе перешел, с моей точки зрения, все границы. Из четырех победителей конкурса на получение субсидии на производство молока практически все деньги – 39,4 миллиона рублей - достались двум государственным совхозам. ООО «Янишполе» выделили 309,6 тысячи рублей, а ООО «Агрокомплекс имени В. М. Зайцева» не получило ни копейки. На заседании парламентского комитета 14 апреля министр объяснил свои действия, причем не стесняясь в выражениях и не особенно подбирая слова.

Лабинов сказал, что субсидии прогнозировались еще в конце прошлого года, когда ему не было известно о планах негосударственных совхозов увеличить поголовье. По его словам, частные предприятия подали заявки последними, а потому и денег на них не хватило. При этом все заявки были поданы в установленные самим минсельхозом сроки, и никто не предупреждал, что деньги достанутся только «первым». Министр подтвердил, что будет точно также поступать и дальше. Он сообщил, что уже закончились деньги на субсидии на приобретение техники, но прием заявок остановить нельзя.

Депутатов интересовало, зачем тогда проводить конкурс и почему бы не распределить средства пропорционально между всеми победителями? Ведь не секрет, что чиновники всегда имеют возможность придраться к документации и отправить ее на доработку, сделав из любого «первого», но не любимого, последнего, которому лимитов точно не достанется.

«Я отвечу жестко. Мы не можем писать порядки в расчете на разгильдяев. Для тех, кто относится к подготовке документов не столь ответственно и несколько небрежно. Факт отбора объявляется заранее, средства в бюджете прописаны, статья известна... Но если в магазин привезли сто мешков сахара, и двухсотому посетителю сахара не досталось, винить в этом магазин? Надо винить того, кто долго спит»,

- сравнил министр систему распределения государственных субсидий с розничной торговлей.

Показательно, что министр считает возможным называть сельхозпредприятия «разгильдяями». Такое впечатление, что для Лабинова пренебрежительно отношение к тем, кто трудится на селе, превратилось в норму. Он назвал «забастовщиками» те сельхозпредприятия, которые в 2020 и 2021 годах не согласились подписать невыполнимые, с их точки зрения, соглашения с министерством и лишились господдержки.

«На протяжении последних лет у нас были предприятия, которые я называю забастовщиками, может быть, это не очень красивая характеристика. Но, тем не менее, есть ряд предприятий, которые демонстративно отказывались участвовать в государственной программе, и, соответственно, не претендовали на меры поддержки и поэтому продолжали нас критиковать, что наши меры поддержки неправильные»,

- заметил Владимир Лабинов.

Исказить можно, конечно, все. Представьте себе совхозы, которые считают каждую копейку, с большим трудом выживают в непростых климатических условиях севера и одновременно вдруг демонстративно отказывают от помощи государства. Смогли представить? Лично у меня фантазии не хватает.

Истории, связанные с лишением частных совхозов господдержки, и скандал с недавним конкурсом все же дошли до губернатора. Теперь Артур Парфенчиков регулярно интересуется, со всеми ли совхозами минсельхоз заключил соглашение на предоставление мер господдержки. Во вступительном слове на заседании правительства он отметил:

«Были вопросы по субсидированию роста поголовья молочного стада. Но здесь я считаю, что мы опять, выделяя дополнительные средства, должны поддержать все предприятия, в том числе и те, которые, может быть, в последнюю очередь обратились за такой поддержкой. Конечно, это, наверное, тоже очень важно, чтобы поголовье молочного стада у нас увеличивалось. И не только в государственных предприятиях».

Предполагается, что из выделенных 60 миллионов рублей часть средств пойдет на компенсацию затрат по приобретению коров тем предприятиям, на которых не хватило министерских лимитов.

После выступления Лабинова губернатор, видимо, попав под обаяние министра, вновь попытался его защитить.

Он взял на себя ответственность за те изменения, которые с 2019 года произошли в политике распределения субсидий: «Это было мое решение, которое основано, в том числе, и на опыте тех регионов, которые чего-то добиваются в сельском хозяйстве». Парфенчиков до сих пор убежден, что нельзя «давать государственный рубль за произведенный литр молока». По его словам, нет смысла вкладывать государственные деньги в предприятие, которое не демонстрирует развитие.

«Зачем мы будем разбазаривать государственные деньги предприятию, которое, очевидно, находится в стадии угасания и, скорее всего, умрет? Потому что оно не ставит перед собой тех задач, которые позволяют держаться на соответствующем рынке. Это сложное было решение. Но мне представляется абсолютно правильным»,

- заметил Артур Парфенчиков.

Безусловно, с губернатором можно было бы поспорить. Федеральная антимонопольная служба обратила внимание, что за три последних года в Карелии прекратила существование почти половина совхозов, работающих в сфере молочного животноводства.

О том, что так и будет, губернатору несколько лет твердили директора совхозов. Их прогнозы осуществились с пугающей точностью. Красивые картинки и многообещающие графики надолго заслонили суровую реальность.

В последнее время появилась хотя бы призрачная надежда на то, что в правительстве начинают видеть тот тупик, в который искусственно загнали молочное животноводство. Хотя, возможно, я излишне оптимистична...