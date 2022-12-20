20 декабря 2022, 10:54
Движение одного из петрозаводских троллейбусов приостанавливается
Курсирование троллейбуса №7а по маршруту Корабелов-Лыжная приостановится с субботы
В Петрозаводске до 8 января приостанавливают движение троллейбуса №7а. Об этом сегодня предупредили в ПМУП «Городской транспорт».
С 24 декабря по 8 января приостанавливается движение троллейбусов по маршруту 7а улица Корабелов - улица Лыжная, сказано в сообщении предприятия.
Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал, что в новом году из-за ремонта моста в центре города изменится движение автобусов и троллейбусов. // фото паблик ПМУП «Городской транспорт»