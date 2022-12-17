Автобусы начнут ездить по улице Анохина с нового года

Организация движения общественного транспорта изменится в центре Петрозаводска из-за закрытия моста на улице Антикайнена. Произойдет это в новом году – со 2 января. Многих горожан волновал вопрос, как будет организована работа маршруток и троллейбусов. Сити-менеджер опубликовал у себя на странице «ВКонтакте» схемы движения троллейбусов №5, №3 и №8, а также автобусов № 3, 21, 22, 27 и 29.

Со 2 января маршруты городского транспорта станут такими:

Троллейбус №3:

- конечная станция «Заводская ул.» – Первомайский проспект – Московская улица – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – проспект Александра Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина – конечная станция «Хлебокомбинат» – улица Чернышевского – улица Луначарского – проспект Александра Невского – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – Московская улица – Первомайский проспект – конечная станция «Заводская ул.»;

Троллейбус №5:

- конечная станция «Лыжная ул.» – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – улица Мелентьевой – улица Зайцева – конечная станция «ДСК» – улица Зайцева – улица Мелентьевой – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица – конечная станция «Лыжная ул.»;

Троллейбус №8:

- конечная станция «Лыжная ул.» – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – улица Шотмана – улица Чапаева – Лесной проспект – Лососинское шоссе – конечная станция «ул. Хейкконена» – Лососинское шоссе – Лесной проспект - улица Чапаева – улица Шотмана – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица – конечная станция «Лыжная ул.».

Автобус №3:

- прямое направление (из Сулажгоры): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений;

- обратное направление (от улицы Корабелов): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

Автобус №21:

- прямое направление (с Кукковки): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

- обратное направление (от ДСК): без изменений;

Автобус №22:

- прямое направление (с Кукковки): без изменений;

- обратное направление (от ДСК): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений;

Автобус №27:

- прямое направление (с Древлянки-8): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

- обратное направление (из Соломенного): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений;

Автобус №29:

- прямое направление (с Ключевой): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

- обратное направление (из Томиц): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, как будет организован объезд участка работ. Старый мост снесут, а новый построят. Работы будут вестись до ноября 2023 года. // фото «Петрозаводск говорит»