Как изменится движение из-за демонтажа аварийного моста через Неглинку

Сроки капитального ремонта аварийного моста на улице Антикайнена через Неглинку в Петрозаводске отодвинули на 2 января. С нового года движение в центре карельской столицы сильно изменится. Старый мост снесут, а на его месте возведут новый – работы будут вестись до ноября 2023 года.

Объезд перекрытого участка организуют через Первомайский проспект и улицу Анохина. Движение по Красной на участке между улицами Анохина и Антикайнена сделают двусторонним. Для подъезда строительной техники будут использовать Ленинградскую и Красную улицы.

При движении по Анохина в сторону Голиковки запретят поворот налево на проспект Ленина. остановку запретят на Красной улице (на участке между улицами Анохина и Антикайнена), улице Анохина (на участке между Красной улицей и проспектом Ленина, кроме парковочного кармана возле ТЦ «Аура»), на Первомайском проспекте (на участке между улицами Ленинградской и Анохина).

Режим работы светофора изменится на перекрестке Первомайского проспекта и улиц Ленинградская и Антикайнена. Зеленый сигнал будет гореть дольше. Светофор на перекрестке Красной и Антикайнена будет работать в режиме желтого мигания. // фото «Петрозаводск говорит»