Сроки капитального ремонт моста на Антикайнена перенесли

Сроки капитального ремонта моста через Неглинку в центре Петрозаводска сдвинули, движение транспорта будут перекрывать в новом году. Об этом сегодня сообщил глава карельской столицы.

Изначально планировалось закрыть мост на Антикайнена для движения всех видов транспорта с 15 декабря. Но начало ремонтных работ отодвинули на 2 января. По словам Владимира Любарского, со 2 числа изменятся и маршруты общественного транспорта. Решение о переносе сроков сити-менеджер объяснил предновогодним ажиотажем: «Перекрывать в это время одну из магистралей было бы неправильно».

Согласно контракту работы на объекты должны завершить в ноябре 2023 года. Объезд перекрытого моста организуют через Первомайский проспект и улицу Анохина. Движение по Красной улице на участке между Анохина и Антикайнена будет двусторонним.

Для подъезда строительной техники будут использовать Ленинградскую и Красную улицы. // фото «Петрозаводск говорит»