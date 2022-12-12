Проезд в городских троллейбусах подорожает до 38 рублей

Глава Петрозаводска озвучил, что проезд в троллейбусах подорожает до 38 рублей. Грядущее повышение Владимир Любарский назвал неизбежным, необходимым, а с учетом масштабного обновления подвижного состава посчитал его оправданным.

«При нынешних ценах на электроэнергию и запчасти, при нынешних зарплатах водителей и кондукторов, себестоимость поездки – 52,25 рубля»,

- написал сити-менеджер в своем аккаунте.

При наличии денег в 2024 году мэр не исключил возобновления толлейбусного маршрута «Корабелов – Хейкконена» через Кукковку, Центр и Перевалку, запуск нового – «Заводская – Чистая».

Ранее перевозчики уведомили мэрию о планах с 1 января повысить стоимость разовой поездки до 48-50 рублей. // фото «Петрозаводск говорит»