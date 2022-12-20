В Петрозаводске и районах ожидаются перебои в теле- и радиовещании

Радиотелевизионный передающий центр РК опубликовал график отключений вещания ТВ и радио на ближайшие дни.

По данным РТПЦ, 22 декабря в Петрозаводске с 8 до 13 часов из-за профилактики не будет работать радиостанция «Вести ФМ».

Также 21-22 декабря перебои в вещании теле- и радиоканалов ожидаются в поселках Пиндуши, Погранкондуши и Вирандозеро. График можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами и отключениями электроэнергии. // Фото: unsplash.com