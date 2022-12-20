20 декабря 2022, 10:03
В Петрозаводске и районах ожидаются перебои в теле- и радиовещании
В РТПЦ представили график отключений ТВ и радио в республике
Радиотелевизионный передающий центр РК опубликовал график отключений вещания ТВ и радио на ближайшие дни.
По данным РТПЦ, 22 декабря в Петрозаводске с 8 до 13 часов из-за профилактики не будет работать радиостанция «Вести ФМ».
Также 21-22 декабря перебои в вещании теле- и радиоканалов ожидаются в поселках Пиндуши, Погранкондуши и Вирандозеро. График можно посмотреть по ссылке.
Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами и отключениями электроэнергии. // Фото: unsplash.com