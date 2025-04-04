04 апреля 2025, 08:42
Две популярные радиостанции временно замолчат в Петрозаводске
В РТПЦ рассказали о профилактических работах в карельской столице
Фото: unsplash.com / Jonathan Gallegos
На следующей неделе в Петрозаводске временно уйдут из эфира две популярные радиостанции. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр Карелии.
По данным РТПЦ, во вторник, 8 апреля, замолчат станции «Русское радио - Евразия» и «Дорожное радио». Они не будут работать с 8 до 13 часов.
Причиной временных неудобств для слушателей станут плановые профилактические работы.