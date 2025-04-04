Водитель оштрафован во время рейда у школы в Петрозаводске

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели рейд у школы №48 на Перевалке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей. Контролировалось использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

В ходе мероприятия было пресечено одно нарушение. Восьмилетний ребенок перевозился на переднем сидении без удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении автомобилиста был составлен административный протокол. Ему придется заплатить штраф в размере 3000 рублей.