04 апреля 2025, 08:08
Общество

Водитель оштрафован во время рейда у школы в Петрозаводске

Автомобилисты карельской столицы продолжают нарушать правила перевозки детей
Фото ГАИ

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели рейд у школы №48 на Перевалке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей. Контролировалось использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

В ходе мероприятия было пресечено одно нарушение. Восьмилетний ребенок перевозился на переднем сидении без удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении автомобилиста был составлен административный протокол. Ему придется заплатить штраф в размере 3000 рублей.

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Метки: 
Петрозаводск
школа №48
ГАИ
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дети
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