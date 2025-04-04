Погибшего на СВО бойца похоронили в Сегеже

В Карелии проводили в последний путь военнослужащего Александра Цветкова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Сегежского округа.

Церемония прощания прошла в четверг, 3 апреля, в Сегеже. Отдать дань уважения бойцу пришли его родственники, друзья, обычные горожане.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.