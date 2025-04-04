В супермаркете карельского города наблюдается нашествие насекомых

В Карелии несколько покупателей заметили на полках с продуктами муравьев. В сообществе «Подслушано в Суоярви» опубликована фотография, где рядом с продукцией разгуливают трудолюбивые насекомые.

«Там не магазин, а филиал муравьиного царства! Полки, продукты, кассы — все в шевелящихся трудягах. Может, им уже зарплату пора выдавать?»

— пишет автор поста.

Анастасия Лукашенко поддержала автора и рассказала, что она также видела насекомых месяц назад на полке около детского питания. В доказательство девушка прикрепила фото к комментарию. О несанкционированном живом уголке в магазине она сообщила кассиру, но, судя по всему, ситуация не изменилась.

Специалисты утверждают, что муравьи являются разносчиками бактерий. В поисках пищи насекомые заползают в мусорные контейнеры и подхватывают там болезнетворные организмы, которые затем разносят по предметам в помещении и продуктам питания.

«Администрация «Магнита», примите меры! Хочется покупать еду, а не делить ее с муравьями», — пишут покупатели.