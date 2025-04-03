03 апреля 2025, 18:56
Общество

Стилизованные под воинские эшелоны поезда поехали по России

Новые ретропоезда в честь 80-летия Победы поставили на рельсы
ретропоезд в честь 80-летия Победы
Фото: Telegram канал РЖД

Всего РЖД организовали более 20 маршрутов ретропоездов, которые будут ездить по стране до конца мая. Составы включают в себя товарные вагоны, платформы с военной техникой и салон-вагон, об этом сообщает РЖД в своем Telegram канале

Праздничную атмосферу дополняют театрализованные представления, песни военных лет, кавказские танцы. Все это чередовалось с отрывками из литературных произведений.

Первый праздничный состав прибыл в Махачкалу. Также ретропоезд под паровой тягой впервые проедет по Красноярской магистрали. В Калининград паровоз доставили специальным рейсом на пароме.

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Метки: 
Россия
годовщина
Великая отечественная война
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Российские железные дороги
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