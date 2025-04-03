Стилизованные под воинские эшелоны поезда поехали по России

Всего РЖД организовали более 20 маршрутов ретропоездов, которые будут ездить по стране до конца мая. Составы включают в себя товарные вагоны, платформы с военной техникой и салон-вагон, об этом сообщает РЖД в своем Telegram канале.

Праздничную атмосферу дополняют театрализованные представления, песни военных лет, кавказские танцы. Все это чередовалось с отрывками из литературных произведений.

Первый праздничный состав прибыл в Махачкалу. Также ретропоезд под паровой тягой впервые проедет по Красноярской магистрали. В Калининград паровоз доставили специальным рейсом на пароме.