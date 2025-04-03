Шахматист из Питкяранты вошел в тройку лучших на чемпионате России

В Санкт-Петербурге 29 и 30 марта состоялось Командное первенство России по шахматам среди ветеранов этого вида спорта. От Карелии в нем принимали участие две сборные, и капитан одной из них занял второе место в личном зачете в рапиде (быстрых шахматах), об успехах сообщает паблик "Питкяранта life".

Турнир организовала Федерация Шахмат России. Михаил Черенков, капитан сборной Карелии-2, на второй день соревнований и в личном зачете в рапиде (быстрые шахматы) занял второе место, опередив тем самым многих мастеров спорта.

Также Михаил Черенков выполнил норматив кандидата в мастера спорта России по шахматам. Победитель привез в родной город персональный кубок, серебряную медаль Чемпиона России и диплом Федерации Шахмат России.