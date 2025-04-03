В Сортавале поймали несовершеннолетнюю наркоторговку

Несовершеннолетняя девушка из Сортавалы выполняла роль розничного закладчика наркотических средств в интересах теневого Интернет-магазина. За это преступнице грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские задержали несовершеннолетнюю в одном из подъездов. Во время досмотра девушка сообщила, что в её сумке есть сверток с наркотическим веществом, который она планировала расфасовать и сбыть. Также в ее вещах были найдены весы, 2 мотка изоленты и 2 упаковки зиплок-пакетов. Девушка объяснила: наркотики она фасовала дома или в подъезде, а принадлежности для упаковки всегда носила с собой.

В изъятом свертке нашли примерно 5 граммов наркотического вещества - мефедрона. Теперь девушку привлеклут к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, организованный группой в крупном размере.