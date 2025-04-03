В Петрозаводске начали искать мужчину спустя год после его пропажи

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Котельникова Михаил Владимирович 1972 года рождения. На вид ему 55 лет, рост примерно 170 сантиметров, имеет среднее телосложение. О пропаже сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина пропал еще в мае 2024 года. Однако заявление в полицию поступило только в марте 2025 года.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 911 402 49 26, 8 921 455 28 85 или 02.