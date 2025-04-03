Парфенчиков: пожарные спасли людей и цеха с оборудованием на ОССЗ

Возгорание на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода было полностью ликвидировано в 11.59. На место пожара прибыл Глава Карелии, прервав рабочую поездку в Приладожье. О ходе ликвидации последствий возгорания ему доложил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Карелия Александр Гущин. К работам было привлечено 6 звеньев газодымозащиты, работали 60 человек и 16 единиц техники от МЧС России, более 80 человек и 25 единиц техники по линии территориального звена РСЧС.

– Хочу поблагодарить сотрудников пожарного гарнизона МЧС России за профессиональную и героическую работу. Расчеты очень быстро прибыли на место. Благодаря этому удалось спасти пострадавших, которые находились в зоне возгорания – счет шел на секунды, минимизировать ущерб. Основные конструкции и оборудование завода не пострадали,

– отметил Артур Парфенчиков.

В результате пожара получили травмы трое рабочих военно-строительной компании. Одному из них была оказана помощь на месте, сейчас он находится дома. Двое доставлены в Больницу скорой медицинской помощи.

– Состояние пострадавших контролируем. Связались с нашими федеральными центрами для консультирования с учетом полученных рабочими травм. Окажем всю необходимую помощь,

– добавил Глава Карелии.

Причины возгорания, ущерб и характер повреждений, возникших в результате пожара, установят специалисты. Его последствия, заверили эксперты, не повлияют на подготовку к работе цифровой верфи ОССЗ.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия