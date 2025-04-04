Пожар на ОССЗ не затронул действующие производственные мощности

Сегодня Глава республики провел оперативное совещание по вопросу ликвидации последствий пожара, который произошел на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода 3 апреля. Участие в совещании приняли представители «Военно-строительной компании» и субподрядчиков, работающих на объекте.

– Принято решение, что в течение максимум двух недель специалисты завершат обследование, будет окончательно определен объем работ. Параллельно приступаем к устранению последствий техногенного пожара. Это разборка поврежденных конструкций, приобретение материалов. Все последствия будут устраняться за счет подрядчика. Важно, что производственные цеха не пострадали, поэтому решаем вопрос о запуске площадки – у завода уже есть заказы, которые нужно выполнять на новом оборудовании.

– сообщил Артур Парфенчиков.

Сборка корпусов заложенных ранее ледоколов и буксиров, а также достроечные работы на четвертом, последнем в серии, краболове ведутся в штатном режиме. Краболовы и ледоколы сойдут со стапеля ОССЗ по графику.

В результате пожара в основном пострадала кровля. Глава Карелии отметил, что работы по устранению последствий возгорания подрядчик проведет в течение двух с половиной – трех месяцев.

– Еще раз хотел бы сказать спасибо нашим пожарным – на совещании сегодня мы снова отметили их работу. Последствия техногенного пожара удалось минимизировать. Благодаря этому основные производства после опытной эксплуатации нового оборудования – мы приступили к ней в начале года – будут работать в обычном режиме.

– сказал Артур Парфенчиков.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия