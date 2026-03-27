27 марта 2026, 08:26
Происшествия

Директора фирмы будут судить за пожар на судостроительном заводе

В огненном ЧП весной прошлого года в Петрозаводске пострадали двое монтажников
кадры с места пожара
фото СК по РК

Руководителя коммерческой организации будут судить за пожар, возникший в прошлом году на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске. Гендиректора ООО «Техстрой-СПб» обвинили в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью двум лицам, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии следователей, в апреле 2025 года к сварочным работам на заводе допустили двух неаттестованных монтажников без средств индивидуальной защиты.

«В связи с нарушением требований безопасности при проведении огневых работ произошло возгорание. В результате монтажникам причинен тяжкий вред здоровью»,

- сказано в сообщении ведомства.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

С огнем на судостроительном заводе боролись два часа более 60 пожарных. Первые минуты пожара попали на видео. Несущие конструкции предприятия уцелели. Подробности о пожаре от МЧС - здесь.

Ранее в этом сюжете:

горит судостроительный завод
Трудовая инспекция Карелии расследует пожар на судостроительном заводе
подробнее...
судостроительный завод
Пожар на ОССЗ не затронул действующие производственные мощности
подробнее...
здание ОССЗ
Парфенчиков: пожарные спасли людей и цеха с оборудованием на ОССЗ
подробнее...
сгоревший завод
Уголовное дело возбудили после пожара на судоремонтном заводе
подробнее...
врач БСМП
Врач рассказал о состоянии пострадавших на пожаре в цифровой судоверфи
подробнее...
Пожар на цифровой верфи, Петрозаводск
В МЧС рассказали подробности пожара на судостроительном заводе
подробнее...
пожар на заводе
Масштабный пожар на судостроительном заводе ликвидировали
подробнее...
Прокуратура и СК начали проверку из-за пожара на заводе Петрозаводска
подробнее...
пожар на судостроительном заводе
Пострадавших при пожаре в Петрозаводске могут эвакуировать в Москву
подробнее...
Двое тяжелых есть после пожара на заводе в Петрозаводске
подробнее...
пожар на судостроительном заводе
«Уходите»: появились кадры первых минут пожара на заводе
подробнее...
Три человека пострадали на пожаре на заводе в Петрозаводске
подробнее...
пожар
Взрыв слышали на полыхающем судостроительном заводе
подробнее...
пожар
Завод горит в эти минуты в Петрозаводске
подробнее...
Обсудить
Метки: 
пожар
Онежский судостроительно-судоремонтный завод
Петрозаводск
монтажник