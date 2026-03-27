Директора фирмы будут судить за пожар на судостроительном заводе

Руководителя коммерческой организации будут судить за пожар, возникший в прошлом году на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске. Гендиректора ООО «Техстрой-СПб» обвинили в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью двум лицам, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии следователей, в апреле 2025 года к сварочным работам на заводе допустили двух неаттестованных монтажников без средств индивидуальной защиты.

«В связи с нарушением требований безопасности при проведении огневых работ произошло возгорание. В результате монтажникам причинен тяжкий вред здоровью»,

- сказано в сообщении ведомства.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

С огнем на судостроительном заводе боролись два часа более 60 пожарных. Первые минуты пожара попали на видео. Несущие конструкции предприятия уцелели.