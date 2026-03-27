Крупнейший промышленный центр по соседству с Карелией атаковали БПЛА
Крупнейший промышленный центр Вологодской области подвергся атаке БПЛА. По сообщению губернатора Вологодчины Георгия Филимонова, в результате атаки БПЛА на промышленной площадке в Череповце зафиксировано восемь прилетов. По словам руководителя региона, повреждений критической инфраструктуры округа нет. Работали экстренные службы.
По сообщению «Фонтанки», 27 марта в 07:02 вологодский губернатор сообщил, что «над череповецкой промышленной площадкой сбито 10 БПЛА». В аэропортах Череповца и Ярославля сняты ограничения полетов.
Атаку дронов отражали в Ленинградской области. По сообщению властей, было уничтожено 36 БПЛА. Временно был закрыт аэропорт в Пулково, ограничения впоследствии сняли.
Утром в пятницу в Карелии вновь столкнулись с проблемами с доступом в интернет. Согласно данным портала Downdetector, жалобы на проблемы с мобильным интернетом фиксировались в Карелии накануне вечером, а также утром в пятницу:
«Не открываются сайты Сбой мобильного интернета», - жаловались пользователи;
«Сбой мобильного интернета»;
«Нет интернета по мобильной связи, походу опять белые списки»;
«Недоступны игровые сервера»;
«Теле2, перестал работать мобильный интернет с 03:03»;
«Мобильный интернет не работает с 3:00».