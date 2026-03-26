Россиянка отсудила у МВД деньги за сорванный отпуск

Россиянку не пустили на рейс до Пхукета из-за ошибки в отчестве в загранпаспорте. Российская туристка отсудила у МВД 139 тысяч рублей за сорванный из-за ошибки в загранпаспорте отпуск в Таиланде, сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным источника, в документ россиянки вкралась ошибка в отчестве – «Сергевна» вместо «Сергеевна». Ее заметили сотрудники пограничного контроля в Шереметьево. Женщине исправили документ всего за сутки, но ей пришлось покупать новый билет.

После возвращения из отпуска туристка подала в суд. С МВД взыскали 124 тыс. руб. в счет расходов туристки и 15 тыс. руб. за моральный вред.