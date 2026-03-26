Водителей Петрозаводска ждет день массовых проверок

В пятницу, 27 марта, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом водителей предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

В течение дня сотрудники ГАИ будут массово останавливать автомобили и проверять водителей на трезвость. Автомобилисты с признаками опьянения будут отстранены от управления.

Петрозаводчан просят принять участие в поддержании безопасности на дорогах. Сообщать о нарушителях можно по телефонам дежурной группы 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось о том, что пробки скапливаются из-за ремонта дорог в Петрозаводске.