Пробки скапливаются из-за ремонта дороги в Петрозаводске

В Петрозаводске из-за ремонта дорог в Пятом поселке начали возникать пробки. Горожане вынуждены терять время в дорожных заторах.

Ремонт асфальтового покрытия идет на улицах Матросова и Связи. Специалисты уже сняли верхнюю часть дороги, работает техника. Организовано реверсивное движение, из-за чего автомобилистам приходится некоторое время проводить в ожидании проезда.

Ранее сообщалось о том, что больше 20 домов остались без воды в Петрозаводске.