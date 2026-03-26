26 марта 2026, 15:58
Пробки скапливаются из-за ремонта дороги в Петрозаводске
Реверсивное движение организовано на дорогах в Пятом поселке
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске из-за ремонта дорог в Пятом поселке начали возникать пробки. Горожане вынуждены терять время в дорожных заторах.
Ремонт асфальтового покрытия идет на улицах Матросова и Связи. Специалисты уже сняли верхнюю часть дороги, работает техника. Организовано реверсивное движение, из-за чего автомобилистам приходится некоторое время проводить в ожидании проезда.
