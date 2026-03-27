Благоустройство парка в центре Петрозаводска пошло волной

В общественном пространстве, которое благоустраивали в дождь и снег осенью-зимой прошлого года, вскрылись дефекты. О некрасивых проблемах Зарецкого парка, проявившихся по весне, сообщили петрозаводчане в паблике «Подслушано в Птз».

«Петрозаводск. Зарецкий парк. В конце прошлого года, уже после выпадания снега, усиленно благоустраивали территорию. Все понятно, торопились, чтобы не возвращать в бюджет деньги, вопросов нет. Но вот сошел снег, повылезали «косяки» в работе»,

- написали в сообществе.

Дорожка из бетонной брусчатки в одном месте сильно просела. В другом месте из опалубки посыпалась каменная крошка. На территории – отходы, которые не успели после строительных работ убрать. Автор снимков задается вопросом – зафиксируют ли недоделки и, главное, устранят ли их.