В Петрозаводске людей со строек забрали в военкомат

Стройки проверяют в столице Карелии. Тех, кто не стоит на воинском учете, забирают в военкомат. О рейде военных следователей СК по Петрозаводскому гарнизону сообщает «ГТРК Карелия».

В ходе недавнего рейда военные следователи проверили документы у более чем 35 человек. Нарушителей, по информации журналистов, доставили в военкомат для постановки на воинский учет.

Целью рейда назвали - установление лиц, получивших российское гражданство, но своевременно не вставших на воинский учет.

В начале марта журналисты также сообщали о рейде по строительным объектам с участием военных следователей военного следственного отдела СК России по Петрозаводскому гарнизону Ленинградского военного округа, представителей военной полиции, пункта отбора на военную службу по контракту и полиции. Тогда проверили более 60 человек, включая иностранцев. Восьмерых граждан доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет. Рейды обещали проводить постоянно.