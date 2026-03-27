Работягам Карелии пришлось соглашаться на неквалифицированный труд

По Карелии ровно 20 лет назад официальный уровень безработицы составлял 3,5%. Служба занятости населения разработала программу «Общественные работы», благодаря которой 2 тысячи человек получили возможность полгода трудиться, получая не только заработок, но и пособие. В Петрозаводске по такой программе сумели устроиться 160 человек. Большинство из них – на стройках.

Сергей и Михаил были почти соседями, но познакомились на стройке торгового центра, на которую их привела безработица. Михаил когда-то работал в Троллейбусном управлении. Сергей – механиком в БОПе. И вот – пришлось осваивать новые специальности.

«Меня сократили. Два месяца искал работу. Обратился в Службу занятости – мне буквально сразу предложили обратиться сюда», - рассказывал Сергей.

В Петрозаводске, как и в целом по стране, остро стояла проблема квалифицированных кадров. Да и просто с рабочими руками. Именно поэтому было много гастарбайтеров. Осенью в этот фундамент заложили первый камень, и выяснилось, что работать некому. Об этом рассказал Олег Морозов, главный инженер «Монолитстрой»: «Мы обратились в Службу занятости. И нам это сильно помогло. На неквалифицированные работы много людей пришло и работают на стройке. На постоянной основе 18-20, а пришло от Службы человек 50. Не нравилось – уходили».

В Службе занятости была разработана специальная программа для тех, кто хотел трудиться на общественных работах, не требующих особых навыков. Помимо оклада от работодателя тружеников ждало пособие в размере от минимальной зарплаты. На эти цели Карелии было выделено 3,5 миллиона рублей. Общественные работы обязались предоставить 300 предприятий республики. В Петрозаводске таких мест было 160, большинство – на стройках. «В рамках этих программ, когда они работают, получают материальную поддержку. Такая занятость с материальной поддержкой стимулирует интерес человека к труду», - объяснил Михаил Анненков, начальник Управления ФГСЗН по РК.

Своей целью Служба занятости поставила восстановить трудовые навыки. Программа «Общественные работы» рассчитана на полгода, после чего каждый мог закрепиться на том месте, где опробовал себя. И начать учиться новой специальности. Михаил Жданов был рад: «На месяц у нас договор. Перспектива есть остаться, специальность получить». Осенью объект обещали сдать в эксплуатацию. Но компания обещала начать новое строительство, где пригодятся те навыки, которым Михаил и Сергей обучались в тот период.

...

Проблема нетерпимости, особенно на расовой почве, как утверждали правозащитники, стояла для нашей страны в те годы остро. 21 марта в ряде регионов России прошли массовые акции под лозунгом «Стоп, расизм!» Акции были приурочены к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Почти полвека назад 21 марта американские полицейские открыли огонь по толпе мирных демонстрантов, в результате чего погибло 69 человек. С тех пор это стало Международным днем борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. В 2006 году Молодежная правозащитная группа ходила по городу и закрашивала ксенофобские надписи, рисуя вместо них граффити, призывающие людей оставить свои расовые предрассудки. Нельзя было сказать, что проблема расизма в Петрозаводске стояла остро, у нас не бродили толпы агрессивных скинхедов, но надписи расистского содержания появлялись на стенах наших домов. Активист Илья Емелин считал: «Надо бороться даже с малейшим проявлением болезни. Иначе это все может принять угрожающие масштабы».

В Петрозаводске наиболее ярким примером расовой дискриминации, пожалуй, могло служить отношение некоторых петрозаводчан к выходцам с Кавказа. О студентах из Африки тоже нельзя было сказать, что они ходят по улицам, не оглядываясь. «Сколько обижают таких людей! – сказала неравнодушная жительница города. – А они что – виноваты, что они такими родились, с черной кожей? И мы могли там родиться, и такими же могли быть».

По всему миру проводили мероприятия, направленные на борьбу с расовой дискриминацией. Хорошо, что Россия не осталась в стороне. Более, чем в 15 регионах, в том числе в Карелии, проходили акция «Стоп, расизм!» Большие буквы появились на бетонной стене – Наше Отечество – все человечество!

Сегодня Международный день театра! Это не просто праздник мастеров сцены, но миллионов зрителей. В Петрозаводске в этот день традиционно стартует фестиваль школьных театров «Театральные Ладушки». Так было и в 2006 году. Старт фестиваля состоялся на площади Кирова, которую еще называют «театральной». Фестиваль объявили открытым, устроив шествие по центру города. 20 лет назад участниками событий стали 23 школьных театра – более 400 детей и руководителей театральных студий. Татьяна Пименова возглавляла театр «Логос» в школе №38 уже более тридцати лет. По ее словам, подсчитать все постановки было уже невозможно. В репертуаре были постановки на современные темы и, конечно, классика: «В этом году мы ставим пьесу Островского «Не все коту масленица». И показываем на фестивале фрагмент из этого спектакля».

Участники фестиваля, хотя сами были школьниками, но со сцены произносили и взрослые тексты. И серьезно относились к своему увлечению. Женя Костин признался, что хотел бы в будущем стать актером. Каждый год организаторы фестиваля старались как-то разнообразить, сделать непохожим на фестивале прошлых лет. Например, решили лучшие спектакли показать в детских домах города.

Таким было 27 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.