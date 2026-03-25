Катастрофа в рамках правового поля

Текст, фото: Антонина Кябелева

24 марта в администрации Прионежского района состоялась сессия совета Прионежского района, на которой об итогах своей работы рассказали глава Прионежского района Андрей Редькин и руководитель районной администрации Григорий Шемет. Помимо депутатов, сессию посетили граждане из деревень и поселков Прионежья, у которых накопилось немало вопросов к местной власти.

Андрей Редькин рассказал, что расходы района в 2025 году составили 1,816 миллиарда рублей. Это на 310 миллионов больше, чем в 2024 году.

«Мы не просто освоили эти деньги, мы вложили их туда, где они важнее всего»,

- сказа Редькин.

Правда, вкладывать было особо нечего. Судите сами: из 1,816 миллиарда рублей фонд оплаты труда составил около 955 миллионов рублей. Другими словами, более 50 процентов всех расходов ушли на оплату труда. Еще 177 миллионов составили коммунальные платежи, услуги связи и расходы по содержанию имущества.

Григорий Шемет отметил тревожную тенденцию.

Сборы по самому собираемому налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) сократились с 496,8 миллиона рублей в 2024 году до 479,1 миллиона рублей в 2025 году, или на 3,6 процента.

И это несмотря на увеличение зарплаты работников бюджетной сферы.

С 2025 года в Карелии был введен туристический налог. В масштабах района туристические сборы добавили в местный бюджет в прошлом году 1,2 миллиона рублей. По законодательству туристический сбор взимается с туристов, которые отдыхают в отелях, гостиницах, санаториях и на базах отдыха. А вот гостевые дома от турсбора пока освобождены. По словам Шемета, примерно 60 процентов туристических объектов Прионежья – это именно гостевые дома. Администрация района уже обратилась в Законодательное собрание РК, чтобы Карелия вошла в число пилотных территорий, где с 2026 года туристический сбор пытаются собрать и с гостевых домов.

Руководитель администрации отметил, что в 2026 году значительно увеличились расходы на услуги теплоснабжения.

Если в 2024 году на теплоснабжение муниципальных объектов из бюджета ушло 22,7 миллиона рублей, в 2025 году – 33,1 миллиона рублей, то за несколько месяцев 2026 года – уже 32,3 миллиона рублей.

Одна из главных проблем района – это водоснабжение и очистные сооружения. Понятно, что силами муниципалитета невозможно провести реконструкцию, а тем более строительство очистных сооружений. В конце 2025 года завершилась реконструкция канализационно-очистных сооружений (КОС) в Шуе. На очереди КОС в Кварцитном. Собственных финансовых возможностей у местной власти хватает прежде всего на колодцы.

По словам Шемета, в 2025 году было приведено в порядок 12 колодцев на сумму 2,1 миллиона рублей и почищено еще 8 колодцев на сумму 481 тысячу рублей. Правда, тема восстановления колодцев, которые, в теории, администрация должна ставить на баланс, вызвал у руководителя администрации нескрываемое раздражение. По его мнению, ставить колодцы на баланс нецелесообразно, так как вслед за этим у местной власти появляются обязанности по созданию санитарно-защитной зоны, охране нецентрализованных источников водоснабжения и обеспечению качественной питьевой воды в них. Шемет уверен, что соответствовать этим требованиям невозможно. Он видит выход в подвозе воды гражданам.

Роспотребнадзор не проверяет качество воды в колодцах, которые не находятся на балансе у какой-нибудь организации. Вот и получается, что на баланс колодцы брать никто не хочет, что дает возможность не проверять качество воды, предоставляя гражданам самостоятельно оценивать возможные риски.

Самое большое беспокойство, особенно у жителей Рыборецкого сельского поселения, вызывает работа горнодобывающих предприятий. Добыча камня происходит варварским методом с использованием взрывных работ, когда до 80 процентов горной массы идет в отходы. Под свалки околов предприятиям выделяются лесные участки, где проводятся сплошные рубки. Лесные участки под сплошную рубку предоставляются уже в прибрежной зоне Онежского озера, где леса отнесены к категории ценных и нерестоохранных.

На сессии выступил житель Каскесручья Алексей Коробкин, который назвал происходящее катастрофой. Он отметил, что, помимо захламления лесов отходами камнеобработки, загрязнения озера, постоянной пыли, которой вынуждены дышать люди, взрывные работы привели к обрушению берега в Каскесручье. Осыпающийся берег создает опасность для жилых домов. Различные ведомства пока только спорят, кто должен озаботится проблемами жителей вепсской деревни.

На вопросы Коробкина, как остановить уничтожение природы Прионежья, ему ответили, что все происходит «в рамках правового поля». Представительница Минприроды Ольга Громова заметила, что в Прионежском районе приостановлено выдача новых лицензий, но действующие карьеры требуют территории для складирования отходов. Метод добычи, по ее словам, определяется техническим проектом, который проходит экспертизу.

«Все в нормах действующего законодательства»,

- сказала Громова.

По ее мнению, если бы что-то серьезно угрожало природе, то проект не смог бы получить положительное экспертное заключение. Ольга Громова согласилась, что в Рыборецком сельском поселении, где выдано много лицензий, экосистема испытывает напряжение от деятельности горнодобывающих предприятий, но министерство не может запретить работу по уже действующим договорам.

Между тем работающие в Прионежье предприятия горнопромышленного комплекса стали менять «прописку», перерегистрируясь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Возможно, именно это обстоятельство привело к снижению сборов НДФЛ в прошлом году. Картина получается абсурдная. С одной стороны, варварская добыча природных ископаемых превращает жизнь людей в кошмар, уничтожая природные богатства края, которые могли бы привлечь туристов. А с другой, экономический «выхлоп» от бизнеса, который официально демонстрирует многомилионные прибыли, не приводит район ни к процветанию, ни даже к заметному улучшению социальной инфраструктуры.

Возникает закономерный вопрос, какого эффекта пытается добиться власть? Если ждет повышения сборов от турбизнеса, то тогда зачем гробить окружающую среду? Если надеется на серьезное увеличение доходов в бюджет от горнодобывающей отрасли, то почему не обращает внимание на то, что денежные потоки давно обходят Карелию стороной? Григорий Шемет не смог ответить на вопрос, с чем связано снижение налоговых доходов. Впрочем, и на другие вопросы граждане вразумительных ответов не услышали. Ведь отсылки к «правовому полю» и «нормам действующего законодательства» никак не объясняют, какую Карелию мы в итоге хотим получить.