«Предчувствие весны, как состояние души»: 50 лет творит Сергей Чиненов

Весна стучится в Карелию! И это особенно чувствуется в Петрозаводском университете, где в фойе второго этажа, которое давно стало своеобразным выставочным залом, разместились картины в бытовом и историческом жанрах, пейзажи, натюрморты. От них веет теплом и вдохновением. Их авторы - Сергей и Валентина Чиненовы.

«Да, у нас предчувствие весны во всем!», - подтвердил проректор университета Василий Катаров, открывая выставку картин и книжных иллюстраций Валентины и Сергея Чиненовых. с поэтическим названием «Предчувствие весны». Здесь нет случайных работ: каждая картина как признание в любви к жизни, ко времени, к человеку.

«Творческий стаж художника начинается с первого публичного показа. Мы окончили Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры, и сразу первые работы наши были представлены в 1976 году на республиканской выставке. Эта выставка в ПетрГу - ретроспективная, к 50-летию нашей творческой деятельности »,

- говорит Сергей Чиненов, художник, Заслуженный деятель искусств Карелии.

50 лет в искусстве - и ни одной случайной линии! Картины, созданные без спешки, без компромиссов. Книжные иллюстрации, которые оживляют тексты. Работы, в которых тепло мастерской, дыхание времени и характер художника. Более чем в 50 книгах российских и местных издательств иллюстрации Валентины и Сергея Чиненовых!

«Сейчас, когда книжная иллюстрация переживает своего рода кризис, потому, что цифра принесла много клонированных иллюстраций, потрясающее значение этой выставки в том., что все работы рукотворные, профессиональные . Они и в традициях, и имеют свое ярко выраженное индивидуальное творческое лицо»,

- отмечает Ирина Мамонтова, преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна ПетрГу.

Почему авторов выставки называют современными классиками? В чем сила их работ, переживших десятилетия? В чем секрет вдохновения художника Сергея Чиненова, который уже полвека остается верен своему стилю? И как рождается то самое «Предчувствие весны»? Об этом в репортаже Светланы Пушкиной и Евгения Евдокимова.