Японской балерине присвоили почетное звание в Карелии

Приме-балерине Музыкального театра Карелии Юки Окоти присвоили почетное звание «Заслуженная артистка Республики Карелия». Высокой наградой артистка отмечена за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие культуры и искусства в республике, рассказали в пресс-службе театра.

«Грациозная, артистичная и техничная балерина, покорившая карельскую публику своим искусством, блистает на нашей сцене уже тринадцать лет, исполняя все центральные партии в спектаклях как классических, так и современных. Каждую работу артистки отличают техническая отточенность и глубокое проникновение в психологию своих героинь. Критики не скупятся на высокие оценки ее искусства. А сама Юки признается, что очень любит классический балет, и всегда радуется новым ролям»,

- прокомментировали в театре.

Напомним, что 25 марта отмечают День работника культуры. А уже 27 марта весь мир отметит День театра. В честь этого праздника в Карелии традиционно проходит фестиваль «Онежская маска» (16+).

В 2024 году наши коллеги с телеканала «Ника Плюс» рассказывали о творческом юбилее примы-балерины.