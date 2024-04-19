Прима-балерина Музыкального театра Карелии отмечает творческий юбилей

21 апреля прима-балерина Музыкального театра Карелии Юки Окоти отметит десятилетие своей творческой деятельности. За это время артистка исполнила главные партии во множестве спектаклей театра. Прима-балериной становятся не сразу, и Юки ждал длинный творческий путь на сцене музыкального театра.

Каждую работу артистки отличают техническая отточенность и глубокое проникновение в психологию своих героинь. Балерина может быть нежной и лукавой, трогательной и коварной, холодной и игривой, но всегда – безмерно обаятельной и искренней. Критики не скупятся на высокие оценки ее искусства. А сама Юки признается, что очень любит классический балет, и всегда радуется новым ролям.



За роль Авроры в балете «Спящая красавица» Юки Окоти была выдвинута на республиканскую театральную премию «Онежская маска» в номинации «Лучшая женская роль». Это не первая ее номинация, но! - первая победа. Для артистки балета, которая прошла долгий путь от кордебалета до примы, это важная веха на творческом пути.

В честь десятилетия творческой деятельности балерины в Музыкальном театре Карелии состоится ее бенефис под названием «Прима-гала. Юки Окоти» (6+), на котором Юки ждет всех поклонников классического балета. // Фото: Музыкальный театр Карелии, видео Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".