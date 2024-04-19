Организаторы «Воздуха Карелии» получили сотни заявок от волонтеров

Организаторы музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (6+) встретились с волонтерами. Большая встреча с желающими присоединиться к проекту прошла 17 апреля в Петрозаводске.

Желающих оказалось очень много. Организаторы получили 423 заявки, хотя мест для волонтеров всего 180. Набор в резерв продлится до 30 апреля, а в мае для волонтеров проведут обучение.

Фестиваль пройдет 14-16 июня. Среди участников группа «Кино», Кипелов, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Dabro, лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, Rock Privet, Игорь Растеряев, «План Ломоносова», «Конец фильма», «Кирпичи», «Тролль Гнет Ель», «Нэил Шери», Jane Air, GSPD, «Форт», «Черный Вторник» (tribute «Сектор Газа»), а также специальные гости и победители отборочных конкурсов среди молодых и начинающих музыкальных команд.



Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и компании Politek. // фото предоставлено организаторами фестиваля