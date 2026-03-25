Судоводителям напомнили правила подготовки к навигации в Карелии

Медвежьегорское отделение ГИМС напомнило владельцам маломерных судов правила подготовки к весенней навигации, которые помогут избежать административной ответственности.

Если судно зарегистрировано в реестре маломерных судов, судоводитель обязан иметь при себе удостоверение на право управления и судовой билет с отметкой о прохождении технического освидетельствования, которое проводится каждые пять лет в любом подразделении ГИМС вне зависимости от регистрации судна.

Уточняется, что процедура освидетельствования бесплатная. Тех, кто просрочит ее прохождение, назначат штраф до 10 тысяч рублей.

Специалисты ГИМС Карелии напомнили, что срок действия удостоверения на право управления маломерным судном составляет 10 лет с момента выдачи.