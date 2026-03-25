Новые светильники устанавливают в центре Петрозаводска

В Петрозаводске продолжается модернизация системы уличного освещения. Об этом рассказала глава города Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, новое современное освещение устанавливается на проспекте Карла Маркса и на Мариинском бульваре. Там светильники меняют на более мощные.

Демонтированные светильники будут использованы для замены неисправного оборудования на других улицах, где это будет необходимо согласно расчетам.

