25 марта 2026, 14:55
Новые светильники устанавливают в центре Петрозаводска
Модернизацию уличного освещения продолжают проводить в карельской столице
В Петрозаводске продолжается модернизация системы уличного освещения. Об этом рассказала глава города Инна Колыхматова.
По словам градоначальницы, новое современное освещение устанавливается на проспекте Карла Маркса и на Мариинском бульваре. Там светильники меняют на более мощные.
Демонтированные светильники будут использованы для замены неисправного оборудования на других улицах, где это будет необходимо согласно расчетам.
