Интерес к планировщикам в Петрозаводске вырос на 10 % с начала года

Россияне берутся за планирование — и делают это заметно активнее, чем год назад. Аналитики Yota изучили активность жителей Петрозаводска в сервисах тайм-менеджмента с начала прошлого по март текущего года и выяснили, что в начале 2026-го интерес к ним резко вырос: с января этого года трафик таких приложений и сайтов увеличился на 10%.

Кроме того, пользователи стали проводить в планировщиках заметно больше времени. Средняя продолжительность сессии с начала года выросла на 66%, тогда как годом ранее прирост составлял всего 2%.

Как показывают данные, у процесса планирования есть сезонность. Так, больше всего российские пользователи проявляют активность весной: в этот период на такие сервисы приходится почти 80% годового трафика. После зимы люди налаживают рабочие и бытовые вопросы, выстраивают личные планы с помощью приложений. К концу лета интерес резко падает и остается на минимуме до конца года (3–4% трафика). В январе все начинается заново: к февралю трафик вырастает в полтора раза, а к марту — уже более чем в четыре. Кроме того, сезонность влияет и на продолжительность использования приложений. В начале и конце 2025 года пользователи проводили в планировщиках около 10-12 минут, а весной, в разгар продуктивности, этот показатель доходил до 48-87 минут.

Абсолютным лидером среди сервисов для планирования по итогам 2025 года стал Toggl — на него пришлось 86% трафика и 59% суммарного времени использования. С большим отрывом следуют YouGile (6% трафика), Weeek (3%) и Singularity App (2%). Остальные сервисы, включая Todoist, Microsoft To Do, Evernote, Kaiten и TickTick, занимают менее 1% трафика и времени.

Однако по количеству пользователей распределение выглядит иначе: лидером стал Microsoft To Do, на который приходится 84% аудитории. Далее следуют TickTick и YouGile (по 4%), Singularity App (3%), а также Weeek (2%) и Kaiten (1%).

Чаще всего сервисами для планирования пользуются петрозаводчане среднего возраста — 36-45 лет — на них приходится 31% от общего числа пользователей. За ними идут группы 26-35 лет (25%), 46-55 лет (16%) и 21-25 лет (12%). При этом подростки и студенты 14-20 лет, которые составляют меньшую долю аудитории (7%), проводят в сервисах больше всего времени — в среднем 44 минуты за сессию. Старшие пользователи 56+ составляют 4-10% аудитории и проводят в планировщиках меньше всего времени — около 21 минуты.

В основном сервисами для планирования пользуются в Москве (18% трафика), Новосибирске (6%), Смоленске (4%), Санкт-Петербурге (3%), Нижнем Новгороде (3%), Рязани (3%) и Улан-Удэ (3%). На Северо-Западе кроме Северной столицы онлайн-планирование популярно также у жителей Архангельска, Калининграда и Мурманска.

Мужчины в Петрозаводске пользуются планировщиками чаще женщин — 62% против 38%. При этом мужчины активнее включаются весной, в самый продуктивный сезон, а женщины чаще возвращаются к планированию в начале года и летом.

Информация МегаФон

Еще один телеком-оператор подтвердил растущий тренд на осознанное планирование времени и повышение личной эффективности. Как сообщили в пресс-службе «МегаФона», в республике Карелия с начала года интерес к специализированным сервисам увеличился на 25%. Жители региона стали чаще прибегать к отечественным решениям для управления проектами и задачами. Примечательно, что в топ-10 самых востребованных таск-менеджеров уже вошли восемь российских платформ.