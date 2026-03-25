26 марта в Карелии ожидаются небольшие осадки

В четверг, 26 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5,+7°С, днем +13,+15°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +2, +7°С, днем +8,+13°С, на юге местами до +16°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью +2°С, днем +9°С.

В Кеми ночью +3°С, днем +11°С.

В Кондопоге ночью +4°С, днем +14°С.

В Медвежьегорске ночью +3°С, днем +11°С.

В Олонце ночью +3°С, днем +14°С.

В Пудоже ночью +2°С, днем +13°С.

В Сегеже ночью +3°С, днем +10°С.

В Сортавале ночью 0°С, днем +7°С.

В Суоярви ночью +2°С, днем +11°С.