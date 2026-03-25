25 марта 2026, 16:22
Российский актер Тихон Котрелев умер в 49 лет
Причиной смерти российского актера из сериалов стала продолжительная болезнь
Российский актер Тихон Котрелев умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь. Дата прощания с актером и его похорон будет объявлена позже.
Тихон Котрелев известен по своим ролям в сериалах «Тихий Дон», «Хирург», «Маргарита Назарова» и в других проектах.
