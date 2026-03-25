Преподаватель вуза из Карелии выиграл полмиллиона рублей

Преподаватель опорного вуза Карелии Константин Тарасов победил в грантовом конкурсе фонда Владимира Потанина, рассказали в пресс-службе ПетрГУ.

В конкурсе грантов участвовали преподаватели магистратуры из 75 ведущих университетов страны. Интерес проявили 1302 преподавателя.

По результатам конкурса определены 150 победителей из 58 университетов. Финалисты получат грант в размере до 500 тысяч рублей.

«Из числа преподавателей ПетрГУ грант фонда выиграл Константин Геннадьевич Тарасов, доцент кафедры классической филологии, русской литературы и журналистики, кандидат филологических наук», - поделились новостями в карельском вузе.

