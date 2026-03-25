Брак был расторгнут через три минуты после его заключения в Кувейте

Национальный рекорд Кувейта установили девушка и молодой человек, которые лишь на три минуты стали супругами, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Daily Star.

Причиной столь оперативного развода стало одно слово жениха. Сразу после церемонии бракосочетания молодожены направлялись к выходу, где жена споткнулась, а муж назвал ее «дурой». Девушка тут же потребовала развод и получила его.

Сообщается, что история трехминутного брака быстро стала вирусной в соцсетях. Пользователи поддержали бывшую жену, отмечая, что если муж «начал так себя вести с самого начала, то лучше с ним расстаться».