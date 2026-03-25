25 марта 2026, 15:41
Россия

Дрон убил человека в автомобиле в российском регионе

При ударе беспилотника в Белгородской области погиб мужчина
Беспилотник в небе
В Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе. От полученных ранений водитель скончался на месте. Губернатор выразил соболезнования родным и близким жителя области.

