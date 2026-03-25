Россиянин пытался ввезти в страну вино на 1,3 млн рублей

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже пассажира, прилетевшего из Турции, 29 бутылок элитного итальянского вина, сообщает Life.ru со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Уточняется, что общая стоимость незадекларированных дорогостоящих спиртных напитков составила 1,3 млн рублей.

Мужчина попался во время выборочного контроля в «зелёном» коридоре. С помощью рентген-машины в его чемоданах обнаружили 23 литра элитного алкоголя. Нарушитель сообщил, что вез товары для себя и не знаком с таможенными правилами.

Самая дорогая бутылка, обнаруженная в ходе досмотра, оценивается в 153 тыс. рублей.

Товар изъяли, возбуждено дело о недекларировании товаров, а нарушителю назначили штраф в 650 тысяч рублей.