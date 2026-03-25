Взрывные работы пройдут в пятницу на карьере в Карелии

В пятницу, 27 марта, в Карелии пройдут взрывные работы. Об этом предупреждает паблик администрации Кондопожского района.

По данным источника, взрывы прогремят с 9:00 до 20:00 на карьере месторождения «Суна».

Перед взрывом будет слышна сирена и видны сигнальные ракеты. Нахождение людей в радиусе 500 м запрещено.

