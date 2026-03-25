Шандалович совершил рабочую поездку в Медвежьегорский район

В Медвежьегорске состоялась сессия Совета Медвежьегорского муниципального округа первого созыва, на которой подвели итоги работы за 2025 год. Участие в мероприятии приняли Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, министр национальной и региональной политики Сергей Киселев и другие официальные лица

Главным вопросом стал отчет и.о. главы округа Игоря Панкратова по направлениям социальной сферы, экономики, ЖКХ, культуры и спорта. Депутаты утвердили отчет большинством голосов.

Выступая на сессии, спикер карельского парламента Элиссан Шандалович осветил ключевые законодательные инициативы и озвучил приоритетные задачи. Он подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается безусловным приоритетом для властей всех уровней.

На заседании парламента в прошлый четверг принят закон о приоритетном праве участников СВО на заготовку древесины для собственных нужд, Также мы приняли решение об установлении в республике памятной даты 1 июля – Дня ветеранов боевых действий,

— отметил Элиссан Шандалович.



Парламентарий выделил позитивные изменения в округе: строительство новой школы в Медгоре на 1100 мест, открытие после капремонта начальной школы им. Александра Фанягина и школы в Пиндушах, модернизация ФАПов в поселках Ахвенламби, Сергиево, Ламбасручей и амбулаторий в селах Паданы, Шуньга и Великая Губа, благоустройство четырех дворовых и четырех общественных территорий, а также приток кадров благодаря «земским программам» (20 медиков и 3 педагога). В конце прошлого года в районном центре открылся обновленный Кадровый центр.

Отдельное внимание уделено расселению аварийного жилья: в 2025 году переехали более 140 человек, 64 помещения расселено, 35 семей получили компенсации.

Для округа этот вопрос остается серьезным вызовом. Большой объем жилья попадает в новый этап программы. Но решения о строительстве домов будут приняты после выделения федеральных средств,

— сообщил Элиссан Шандалович.

Финансовая поддержка округа из бюджета Карелии в 2025 году составила 983 млн рублей, включая льготный бюджетный кредит на покупку двух автобусов. Также каждому муниципалитету выделено по 10 млн рублей на программу «Конкретных дел».

Важно не только получить деньги, но и качественно реализовать проекты,

- отметил Элиссан Шандалович.



В 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Медвежьегорске благоустроят сквер Памяти Героев, а на средства республиканского бюджета отремонтируют ул. Северную. На дорожные работы региону дополнительно выделено 18,5 млн рублей.

Шандалович призвал местные власти активнее участвовать в работе бизнеса, проводить инвентаризацию земель и имущества, а также работать над легализацией туристического сектора для роста доходов бюджета.