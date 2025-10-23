Зарецкий парк благоустраивают в Петрозаводске

В Петрозаводске идет благоустройство Зарецкого парка. Об этом сообщает глава города Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, сейчас рабочие готовят основание для будущих пешеходных дорожек. На некоторых участках мощение брусчаткой уже началось. Другие бригады готовятся к бетонированию лестничных спусков со стороны набережной Гюллинга. С этой же стороны подрядчик в ближайшее время приступит к асфальтированию нового тротуара, бортовой камень вдоль него уже установлен.

Отмечается, что работы идут без нарушений графика.

Ранее сообщалось о том, что двоих юношей арестовали в Петрозаводске из-за наркотиков.