Двое юношей арестованы из-за наркотиков в Петрозаводске

В Петрозаводске арестованы двое 18-летних молодых людей. Юноши подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, юношей задержали в лесополосе. В тот момент они прятали закладки. Рядом нашли четыре пакетика с запрещенным веществом, дома у фигурантов дела обнаружили еще некоторое количество наркотика. Экспертиза установила, что это гашиш.

Оказалось, что два года назад молодые люди уже были осуждены за аналогичное преступление. Тогда им дали по четыре года условно.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты арестованы.

Ранее сообщалось о том, что девять человек погибли при взрыве на заводе в российском регионе.