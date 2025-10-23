Девять человек погибли при взрыве на заводе в российском регионе

В Челябинской области прогремели два взрыва на заводе в городе Копейске. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, в результате инцидента погибли девять человек. Еще пятеро получили ранения, за жизнь людей борются врачи.

По предварительной информации, причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса. В момент происшествия в цехе работали 20 человек. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

