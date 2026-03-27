27 марта 2026, 06:30
Порывистый ветер и небольшой дождь ожидаются в Карелии в пятницу
27 марта в Карелии вновь прогнозируют облачную с прояснениями погоду
Сегодня, 27 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днём без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха днём +8,+10°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днём +4,+9°С, на юге местами до +12°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днём +5°С.
В Кеми днём +8°С.
В Кондопоге днём +10°С.
В Медвежьегорске днём +9°С.
В Олонце днём +9°С.
В Пудоже днём +10°С.
В Сегеже днём +9°С.
В Сортавале днём +9°С.
В Суоярви днём +9°С.