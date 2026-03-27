Порывистый ветер и небольшой дождь ожидаются в Карелии в пятницу

Сегодня, 27 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днём без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха днём +8,+10°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днём +4,+9°С, на юге местами до +12°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днём +5°С.

В Кеми днём +8°С.

В Кондопоге днём +10°С.

В Медвежьегорске днём +9°С.

В Олонце днём +9°С.

В Пудоже днём +10°С.

В Сегеже днём +9°С.

В Сортавале днём +9°С.

В Суоярви днём +9°С.