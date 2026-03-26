27 марта жителям Карелии стоит запастись зонтиками

В пятницу, 27 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +4,+6°С, днем +8,+10°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1, +6°С, днем +4,+9°С, на юге местами до +12°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -3°С, днем +5°С.

В Кеми ночью -1°С, днем +8°С.

В Кондопоге ночью +1°С, днем +10°С.

В Медвежьегорске ночью +1°С, днем +9°С.

В Олонце ночью -2°С, днем +9°С.

В Пудоже ночью -3°С, днем +10°С.

В Сегеже ночью -1°С, днем +9°С.

В Сортавале ночью -1°С, днем +9°С.

В Суоярви ночью 0°С, днем +9°С.