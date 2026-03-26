Артур Парфенчиков проверил работу новой амбулатории в селе Деревянное

Сегодня врачебная амбулатория в селе Деревянное в Прионежском районе начала свою работу. К специалистам учреждения за необходимой помощью смогут обращаться не только жители села, но и близлежащих деревень – Орзеги и Уи, а также за неотложной помощью – многочисленных СНТ.

Прием здесь будут вести врач-терапевт, педиатр и детский фельдшер. В амбулатории также можно пройти диспансеризацию и профосмотры, открыты процедурный, прививочный и стоматологический кабинет, в котором врач-стоматолог из поселка Ладва будет оказывать помощь взрослым и детям по выездному графику 2 раза в неделю. Кроме того, периодически в амбулатории села Деревянное будут работать мобильные бригады Прионежского филиала Республиканской больницы им. В.А. Баранова.

Пациенты смогут обращаться к эндокринологу, отоларингологу, неврологу, врачу ультразвуковой диагностики, акушеру-гинекологу и кардиологу. По согласованному графику ежегодно до 4-5 раз в амбулаторию будет выезжать мобильный флюорограф для выполнения флюорограмм легких и проведения профилактических осмотров жителям села. Для удобства посетителей детское и взрослое отделения имеют разные входы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки в Прионежский район оценил условия работы новой амбулатории, а также пообщался с посетителями медучреждения.

Мы ввели в действие очередное современное лечебное учреждение. В прошлом году в Карелии построено рекордное количество подобных объектов в сельских населенных пунктах – 19 единиц, из них три – в Прионежском районе,

– подчеркнул руководитель региона.

Местные жители отметили, что в новом медучреждении созданы комфортные условия для посещения.

Отметим, что за последние годы в Карелии открыли 38, а капитально отремонтировали еще 119 медучреждений, что позволяет постоянно повышать доступность медицинской помощи для жителей республики.