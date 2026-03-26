Майские вдали от дома. Считаем, сколько это стоит

Текст, фото: Антонина Кябелева

Соблазн провести майские праздники вдали от дома, чтобы отдохнуть от долгой карельской зимы и встретить весну там, где трава зеленее, традиционно заставляет любителей путешествий искать новое направление для поездки, соотнося свои финансовые возможности с ценами на билеты и проживание.

Мы постарались, пока еще остались билеты, прикинуть примерную географию возможных путешествий из Петрозаводска и оценить их материальную составляющую. Поездки в Москву или Санкт-Петербург в данном контексте мы не рассматриваем, так как эти направления давно уже освоены жителями республики.

Самый удобный вариант — купить билет на прямой рейс из Петрозаводска до конечной точки путешествия и обратно. Несмотря на то, что сегодня из Петрозаводска самолеты летают в самые разные города России, вариантов путешествия на майские праздники осталось не так уж много. Банально ощущается дефицит билетов.

Пока остались билеты с прямым перелетом из Петрозаводска до Калининграда 30 апреля и обратно 2 мая за 21,2 тысячи рублей на человека. Самые дешевые варианты проживания в Калининграде за две ночи на двоих начинаются с 4 тысяч рублей, а в Зелиноградске с 5,5 тысячи рублей. В общем, короткое путешествие на двоих обойдется минимум в 50 тысяч рублей.

Есть возможность слетать в Минск с вылетом 3 мая и возвращением в Петрозаводск 10 мая. Перелет в обе стороны на одного пассажира обойдется в 26,7 тысячи рублей. Цены за проживание на восемь ночей начинаются с 35 тысяч рублей на двоих.

Другой вариант двинуться поближе к теплу, это махнуть в Минеральные Воды. Билеты на прямые перелеты остались с вылетом в Минводы 2 мая и возвращением в Петрозаводск 16 мая. Стоимость перелета 27,8 тысячи рублей.

Двухнедельное проживание в Минводах поражает своей дешевизной. Самый дешевый вариант гостевого дома с хорошими отзывами, расположенного в 4,6 километра от города, обойдется в 30 тысяч рублей.

Есть очень удобные поезда, чтобы посетить Псков. Можно выехать вечером 30 апреля, а вернуться рано утром 4 мая. Если успеть приобрести невозвратные билеты, которые пока есть в продаже, поездка в Псков и обратно в купе обойдется в 6,5-7 тысяч рублей на человека, а в плацкарте - в 5,4 тысячи рублей. Квартиру недалеко от центра города (в полутора километрах) можно снять на две ночи за 12 тысяч рублей. Это, так сказать, стартовые цены. В общем, при экономном варианте поездка в Псков на двоих обойдется, по самым скромным подсчетам, в 30 тысяч рублей.

Для тех, кто предпочитает зарубежные поездки, из-за проблем с визами и накалившейся ситуацией в мире география заграничных вояжей серьезно сузилась. Но варианты все же есть.

Среди относительно экономичных туров на майские праздники, когда в стоимость включен и перелет из Москвы, можно выделить туры в Египет на 7 ночей с вылетом 3 мая.

Цена на человека начинается с 73 тысяч рублей в отели Хургады и Шарм-Эль-Шейха, работающие по системе все включено.

Самые дешевые туры на 6 ночей в Турцию в Анталью только с завтраком и вылетом из Москвы начинаются с 88,5 тысячи рублей на человека. С вылетом из Санкт-Петербурга 30 апреля отдых в аналогичной «трешке» на 7 ночей обойдется немногим более 103 тысяч рублей с человека при двухместном размещении.

Тем, кто спокойно переносит длинные перелеты, можно недельку отдохнуть во Вьетнаме. К примеру, есть варианты отдыха в Нячанге с вылетом из Москвы 1 мая на 7 ночей за почти 253 тысячи рублей на двоих. В эту сумму входит перелет и завтраки в отеле.

В качестве альтернативы можно рассмотреть Китай. На Хайнане в начале мая жарко, но сезон дождей обычно начинается в конце месяца. Тур в Санью с вылетом из Москвы 3 мая на 8 ночей на двоих обойдется минимум в 162 тысячи рублей. В эту сумму включен перелет и завтраки в отеле. Так как цены на еду в Китае невысокие, а разных забегаловок, кафе и ресторанов навалом, то голодными туристы точно не останутся.

Конечно, прекрасно недельку в мае провести в Черногории. Но цены на авиабилеты «кусаются». Перелет из Москвы в Тиват и обратно с одной пересадкой обойдется при хорошем раскладе в 48 тысяч рублей на человека. Номер на двоих на 9 ночей в пределах двух километров от центра Будвы еще можно найти за 30 тысяч рублей. Так как цены на еду в Черногории тоже невысокие, то этот вариант путешествия вполне можно рассматривать как один из самых интересных. А учитывая, что природные красоты в Монтенегро просто умопомрачительны, черногорцы прекрасно понимают русский язык и очень дружелюбны, то поездка в эту страну может стать увлекательным приключением.

Весной самое время посетить Баку, Ереван или Тбилиси. Но здесь нужно проявить смекалку, так как финансовый успех поездки зависит от того, удастся ли обнаружить не очень дорогие авиабилеты. Жителям Карелии удобнее вылетать из Санкт-Петербурга. Но порой цены на авиабилеты из Москвы оказываются более выгодными, даже с учетом дополнительных расходов на поезд до российской столицы. Расходы на жилье на фоне цен на билеты — уже не самое расточительное мероприятие.

Из Санкт-Петербурга, правда с пересадками, можно долететь до Тбилиси с вылетом из Питера 30 апреля и возвращением в северную столицу 6 мая за 43 тысячи рублей. До Еревана из Санкт-Петербурга можно относительно недорого добраться на прямом рейсе до Еревана. Если вылететь 3 мая, а вернуться 9 мая, то еще есть билеты за 35,5 тысячи рублей на человека. На прямом рейсе можно добраться из Питера до Баку. Если вылетать 2 мая, а возвращаться 8 мая, то перелет в обе стороны обойдется в 37,7 тысячи рублей на одного пассажира.

Из Москвы до Тбилиси и обратно, правда с одной с пересадкой, есть билеты за 31,4 тысячи рублей. В этом случае вылетать нужно 29 апреля, а возвращаться 5 мая. Прямой рейс на эти же даты обойдется уже в 41 тысячу рублей. Можно «поиграть» с датами вылета и возвращения, но стоимость билетов будет примерно в этих пределах.

Из российской столицы в армянскую можно долететь на прямом рейсе за 27,7 тысячи рублей, если вылетать 1 мая, а возвращаться 7 мая. На тысячу рублей будет дешевле, если вылетать 2 мая, а возвращаться 8 мая.

До Баку из Москвы и обратно можно добраться за 25,4 тысячи рублей с человека, если вылетать 29 апреля, а возвращаться 5 мая. Это тоже прямой рейс.

Естественно, дешевле лететь налегке. За багаж, особенно чемоданы до 20 килограммов, авиакомпании берут дополнительную плату. Причем порой существенную. В нашем случае при покупке билета за 25,4 тысячи рублей багаж до 20 килограммов обойдется в 12 тысяч рублей, то есть примерно еще в половину стоимости билетов.

Прекрасный вариант посетить на майские праздники Узбекистан. Причем цены на билеты сравнительно недорогие. Из Москвы прямым рейсам можно долететь до Ташкента за 26,1 тысячу рублей с вылетом 3 мая и возвращением 9 мая. Есть билеты, конечно, и за 24 тысячи рублей, но там вообще не предусмотрена ручная кладь. Если заплатить за багаж, то билеты вырастают до 30 тысяч рублей.

До Ташкента на прямом рейсе можно добраться и из Санкт-Петербурга. Если вылетать 28 апреля, а вернуться 4 мая, то поездка обойдется в 33,8 тысячи рублей. Прибавив чемодан весом до 23 килограммов, перелет в обе стороны вырастет до 36,5 тысячи рублей.

Конечно, существует множество других направлений, которые могут разнообразить вашу жизнь новыми впечатлениями и по-настоящему яркими красками, пока Карелия только просыпается от зимы. Главное преодолеть возможные страхи перед неизвестностью, что часто заставляет неопытных путешественников отказаться от заманчивого вояжа, особенно, если речь идет о поездке в другую страну. Но, я уверена, ничто не привносит в обыденность столько жизненного тонуса, расширяя горизонты нашего мировосприятия, как радикальная смена обстановки. Продолжительные майские праздники — это прекрасная возможность сделать шаг навстречу новому.